ارتفاع طفيف بأرباح التعمير والاستشارات الهندسية المصرية في 2012

القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة التعمير والاستشارات الهندسية المصرية اليوم الثلاثاء نمو صافي ربحها 6.2 بالمئة فقط في 2012 رغم قفزة في المبيعات بلغت 76.7 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 31.054 مليون جنيه (4.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 29.241 مليون جنيه في 2011.

ويتمثل نشاط الشركة في القيام بجميع اعمال المقاولات وأعمال المرافق والاستثمار العقاري من بيع وشراء وتقسيم اراضي والقيام بأعمال التصميمات الهندسية وأعمال التخطيط والتنمية والتعمير والإنشاء والمقاولات داخل مصر وخارجها.

وزادت مبيعات الشركة 176.7 بالمئة إلى 119.156 مليون جنيه من 67.438 مليون جنيه في 2011.

وبحلول 0913 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 10.67 جنيهات بارتفاع 0.95 بالمئة.

(الدولار= 6.732 جنيه مصري)