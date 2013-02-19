التجاري الدولي المصري يعلن نمو أرباحه 7% في الربع/4
القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري مدرج بالبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي زاد سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 588 مليون جنيه مصري (87.4 مليون دولار).
وقال البنك في بيان إنه حقق في العام الماضي بأكمله إيرادات "قياسية" قدرها 5.34 مليار جنيه وأرباحا صافية قدرها 2.23 مليار جنيه.
(الدولار = 6.7316 جنيه مصري) (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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