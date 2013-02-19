مقدمة 1-التجاري الدولي المصري يعلن نمو أرباحه 7% في الربع/4

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القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري مدرج بالبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي زاد سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 588 مليون جنيه مصري (87.4 مليون دولار).

وقال البنك في بيان إنه حقق في العام الماضي بأكمله إيرادات "قياسية" قدرها 5.34 مليار جنيه وأرباحا صافية قدرها 2.23 مليار جنيه.

وقال البيان أن إجمالي محفظة قروضه بلغ 44.4 مليار جنيه في نهاية عام 2012 مرتفعا 1.42 مليار عن عام 2011 بأكمله.

واضاف ان ودائع العملاء بلغت 78.8 مليار جنيه مرتفعة 10 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2011.