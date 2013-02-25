تراجع طفيف بأرباح كفر الزيات للمبيدات المصرية في 2012

القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات تراجع صافي ربحها 5.5 بالمئة في 2012 بضغط من تراجع المبيعات نحو 14 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة غير المدقق 27.42 مليون جنيه (4.1 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كاون الاول المنصرم من 29.01 مليون جنيه في 2011.

وانخفضت إيرادات الشركة 13.9 بالمئة في 2012 إلى 241.39 مليون جنيه من 280.26 مليون قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 80.029 مليون جنيه موزعا على 8.002 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.