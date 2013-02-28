ملخص- حديد عز المصرية تتكبد خسارة 110.05 مليون جنيه في الربع/3

القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - شركة حديد عز المصرية تقول :

- صافي خسارة الشركة المجمعة 110.05 مليون جنيه في الربع/3 مقابل أرباح 264.73 مليون قبل عام.

- مبيعات الشركة المجمعة 4.538 مليار جنيه في الربع/3 مقابل 4.830 مليار قبل عام.

- صافي ربح الشركة المجمع 95.56 مليون جنيه في 9 أشهر مقابل 449.49 مليون قبل عام.