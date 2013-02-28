مقدمة 1-حديد عز المصرية تتكبد خسارة في الربع/3

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من إيهاب فاروق

القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - تكبدت شركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خسائر في الربع الثالث من 2012 بضغط من تباطؤ المبيعات وارتفاع التكلفة وأسعار الطاقة.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 110.05 مليون جنيه(16.33 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول المنصرم مقابل صافي ربح 264.73 مليون قبل عام.

وانخفضت مبيعات الشركة 6.04 بالمئة إلى 4.538 مليار جنيه من 4.830 مليار في الربع الثالث من 2011.

وبحلول الساعة 0843 جرى تداول سهم الشركة عند 9.92 جنيه بانخفاض 1.1 بالمئة.

وقال محسن عادل المحلل المالي "تباطؤ نمو المبيعات والزيادة في التكلفة بجانب ارتفاع المصروفات وأسعار الطاقة والعمالة واستيراد المواد الخام من الخارج كلها عوامل أدت لتكبد الشركة خسائر في الربع الثالث."

وكانت شركة حديد عز تأثرت بشدة جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 وتداعياتها.