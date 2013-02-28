مقدمة 1-أرباح السويس للأسمنت المصرية تقفز 142% في الربع/4

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القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويس للاسمنت المصرية اليوم الخميس نمو صافي الربح 142 بالمئة في الربع الربع من 2012 بعد حقوق الأقلية .

وبلغ صافي الربح المجمع 126 مليون جنيه (18.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم.

وزادت مبيعات الشركة 11.9 بالمئة إلى 1.188 مليار جنيه في الربع الأخير من 2012.

وتمتلك الشركة أكثر من 20 شركة تابعة متخصصة في الأسمنت والخرسانة الجاهزة والاستيراد والتصدير والتجارة.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية 524 مليون جنيه في 2012 مقابل 569 مليونا في 2011 وانخفضت مبيعات الشركة 4.6 بالمئة إلى 4.597 مليار جنيه في 2012 مقابل 4.820 مليار في 2011.