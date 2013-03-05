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ارتفاع أرباح بسكو مصر 29% في 2012

Tue Mar 5, 2013 6:33am GMT
 
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القاهرة 5 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) اليوم الثلاثاء أن صافي الربح زاد 29 بالمئة في 2012 بعد نمو الإيرادات 7.5 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 41.43 مليون جنيه (6.14 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 32.15 مليون في 2011.

وزادت الايرادات 7.5 بالمئة إلى 420.59 مليون جنيه من 391.03 مليون جنيه في 2011.

وأظهرت قائمة الدخل أن زيادة المبيعات وراء ارتفاع أرباح الشركة.

(الدولار = 6.7441 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 