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ملخص-صافي ربح جي بي اوتو المصرية 75.90 مليون جنيه في الربع/4

Wed Mar 6, 2013 6:26am GMT
 
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القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - شركة جي بي اوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات:

- صافي الربح 75.90 مليون جنيه في الربع/4 مقابل 43.56 مليون قبل عام.

- صافي الربح 217.80 مليون جنيه في 2012 مقابل 190.63 مليون في 2011.

- الإيرادات 2.354 مليار جنيه في الربع/4 مقابل 1.877 مليار قبل عام.

- الإيرادات 8.290 مليار جنيه في 2012 مقابل 7.415 مليار في 2011. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 