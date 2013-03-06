مقدمة 1-صافي ربح جي بي اوتو المصرية يقفز 74% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة جي بي اوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات اليوم الأربعاء إن صافي الربح في الربع الأخير من 2012 قفز 74.2 بالمئة ليصل إلى 75.90 مليون جنيه مقابل 43.56 مليون في الربع المقابل من 2011 بفضل قوة أداء جميع قطاعات الشركة.

وأظهرت نتائج الشركة أن صافي الربح في 2012 بأكمله زاد 14.25 بالمئة إلى 217.80 مليون جنيه مقابل 190.63 مليون في 2011.

وتأتي النتائج القوية للشركة في الربع الأخير من 2012 بعد انخفاض صافي أرباحها 26.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بسبب احتجاجات عمالية في شركة هيونداي الكورية الجنوبية.

وفي بيان صحفي مصاحب للنتائج المالية عزا رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب نمو الأرباح في 2012 إلى "كفاءة الخطط والاستراتيجيات التي وضعها فريق الإدارة لمواكبة تردي الأوضاع السوقية خلال عام 2012."

وقال غبور إن النمو جاء "رغم تردي الأوضاع السوقية بشكل عام ... ورغم التحديات والتقلبات خلال 2012."

وفي الربع الأخير من 2012 ارتفعت إيرادات جي بي اوتو وهي أكبر شركة مدرجة لتجميع السيارات في مصر بنسبة 25.4 بالمئة لتصل إلى 2.354 مليار جنيه مقابل 1.877 مليار قبل عام.

وعلى مستوى العام بأكمله زادت الإيرادات 11.8 بالمئة إلى 8.290 مليار جنيه مقابل 7.415 مليار في 2011.