نمو صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 9.3% في 2012

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - قالت النساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 285.1 مليون جنيه (42.3 مليون دولار) في 2012 بزيادة 9.3 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إن صافي أرباح 2011 بلغ 260.7 مليون جنيه.

وزاد إجمالي المبيعات 6.2 بالمئة إلى 4.89 مليار جنيه في 2012 وشمل ذلك صادرات حجمها 2.76 مليار جنيه دون تغير يذكر عن العام السابق.

واقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية قدرها 1.5 جنيه للسهم عن نتائج 2012.