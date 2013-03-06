أوراسكوم تليكوم المصرية تخسر 469 مليون دولار في الربع/4

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - منيت أوراسكوم تليكوم المصرية بخسارة صافية قبل حقوق الأقلية بلغت 468.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا من خسارة قدرها 123.5 مليون دولار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم الأربعاء إنها تكبدت خسائر بلغت 205.76 مليون دولار للعام بأكمله مقارنة مع أرباح قدرها 660.35 مليون دولار في 2011.

وعزت الشركة تدهور النتائج إلى تكاليف ضريبية وخسائر في سعر الصرف ومشاكل مالية أخرى.

وقالت أوراسكوم تليكوم التي تسيطر عليها فيمبلكوم الروسية إن إيرادات الربع الرابع بلغت 908.34 مليون دولار ارتفاعا من 895.71 مليون قبل عام.