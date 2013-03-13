مقدمة 1-نمو صافي الربح المجمع للأهلي سوسيتيه جنرال المصري 3% في 2012

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القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء تحقيق زيادة ثلاثة بالمئة في صافي الربح المجمع لعام 2012.

وقال الأهلي سوسيتيه إن صافي الربح في عام حتى نهاية ديسمبر كانون الأول بلغ 1.54 مليار جنيه مصري (227.4 مليون دولار) مقارنة مع 1.49 مليار في العام السابق.

وفي الشهر الماضي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على عرض بنك قطر الوطني لشراء أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بأكملها.

وكان بنك قطر الوطني أعلن في ديسمبر كانون الأول أنه يخطط لشراء حصة تبلغ 77 في المئة في البنك المصري يحوزها بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي.

وزاد سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 0.1 في المئة في أحدث تحرك إلى 38.10 جنيه مصري.

وقال البنك إن صافي دخل الفائدة بلغ 2.63 مليار جنيه بزيادة قدرها 24 في المئة عن 2011. ونما إجمالي الأصول 6.3 في المئة في 2012 إلى 66.4 مليار جنيه.