مقدمة 2-تراجع خسائر القلعة المصرية 12.4% في 2012

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القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في افريقيا اليوم السبت انخفاض خسائرها المجمعة 12.4 بالمئة بنهاية 2012.

وبلغ صافي الخسائر المجمعة 111.7 مليون دولار في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسارة قدرها 127.5 مليون دولار تكبدتها الشركة بنهاية 2011.

وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "استثمارات القلعة حققت تطورات جذرية خلال 2012 وحرصت الشركة على تطبيق سياسة ترشيد النفقات وخفض المصروفات التشغيلية."

وأضاف البيان أن ذلك ساهم في وصول إجمالي الأرباح التشغيلية من الشركات الاستثمارية التابعة - قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات واستهلاك الديون - إلى 111.4 مليون جنيه مصري مقارنة مع خسائر تشغيلية بلغت 100 ألف جنيه في 2011.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها ثمان شركات تابعة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.

ووفقا للبيان بلغت الاستثمارات الرئيسية من الموارد الذاتية للقلعة 1.155 مليار دولار بنهاية 2012 بزيادة 214.7 مليون دولار على مدار العام.

وتسعى القلعة للتحول من الاستثمار المباشر الذي يقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها إلى الاستثمار من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنمو بها.