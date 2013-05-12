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أرباح زهراء المعادي للاستثمار المصرية تقفز 41.5% في الربع/1

Sun May 12, 2013 10:59am GMT
 
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القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المصرية اليوم الأحد نمو صافي ربحها 41.5 بالمئة في الربع الاول من 2013.

وبلغ صافي الربح 29.166 مليون جنيه (4.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس الماضي مقابل 20.613 مليون جنيه في الربع المقابل من 2012.

ويتمثل نشاط الشركة في القيام بكل الأعمال المتعلقة بمشروعات التعمير والتنمية العقارية والإنشاءات والإسكان والسياحة والاستثمار.

ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعا على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.9497 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 