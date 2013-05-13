تراجع أرباح عامر جروب المصرية 75% في الربع/1

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة عامر القابضة (عامر جروب) اليوم الاثنين تراجع صافي الربح 75.1 بالمئة في الربع الأول من 2013 مع تراجع الايرادات 13.4 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 15.35 مليون جنيه (2.21 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 61.72 مليون قبل عام.

وانخفضت الايرادات 13.4 بالمئة إلى 215.17 مليون جنيه من 248.49مليون قبل عام.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر وسوريا إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.