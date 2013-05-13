مقدمة 1-أرباح عامر جروب المصرية تهوي 75% في الربع/1 بعد زيادة المصروفات

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القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - دفعت زيادة المصروفات وتكلفة التمويل وضريبة الدخل أرباح شركة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية للتراجع بنسبة 75.1 بالمئة في الربع الأول من 2013 مع تراجع الايرادات 13.4 بالمئة.

وأعلنت الشركة اليوم الإثنين أن صافي الربح بلغ 15.35 مليون جنيه (2.21 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 61.72 مليون قبل عام.

وانخفضت الايرادات إلى 215.17 مليون جنيه من 248.49 مليون قبل عام.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.

وكشفت قائمة الدخل ان تكلفة التمويل بالشركة ارتفعت 544 بالمئة الى 14.5 مليون جنيه من 2.18 مليون جنيه في الربع الاول من 2012 وزادت ضريبة الدخل بنسبة 268 بالمئة الى 10.63 مليون جنيه من 2.88 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

وتسعى عامر جروب لانشاء مشروعات منتجعات بورتو التي تشمل فنادق ومراكز تسوق ومطاعم في الاردن والمغرب.

وزادت مصروفات البيع والتسويق بالشركة 33 بالمئة خلال الربع الاول الى 20.17 مليون جنيه من 15.14 مليون جنيه قبل عام وقفزت مصروفات تشغيل اخرى بالمجموعة 78.4 بالمئة الى 13.52 مليون جنيه من 7.58 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

وبحلول الساعة 0843 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم عامر جروب عند 0.57 جنيه بانخفاض 1.7 بالمئة.