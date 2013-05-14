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أرباح طلعت مصطفى المصرية تهبط 20% في الربع/1

Tue May 14, 2013 10:21am GMT
 
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القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الثلاثاء انخفاض صافي الربح 19.8 بالمئة في الربع الأول من 2013.

وبلغ صافي الربح المجمع 139.4 مليون جنيه (20.02 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 173.7 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 4.02 جنيه بانخفاض 0.5 بالمئة.

وزادت إيرادات الشركة 16.8 بالمئة إلى 1.526 مليار جنيه في ثلاثة أشهر مقابل 1.303 مليار في الربع الأول من 2012.

(الدولار = 6.9644 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 