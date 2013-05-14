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المصرية للاتصالات تتوقع نمو الإيرادات 3-4% في 2013

Tue May 14, 2013 10:42am GMT
 
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القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن الشركة المحتكرة للخطوط الهاتفية الثابتة في مصر تتوقع نمو الإيرادات بنسبة ثلاثة إلى أربعة بالمئة في 2013.

وأضاف محمد النواوي أنه يتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي ما بين مليار و1.2 مليار جنيه مصري على مدار العام.

وقال إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون ستكون مستقرة في 2013 مقارنة مع مستوى 2012 بعد أن بلغت 947 مليون جنيه في الربع الأول من العام بانخفاض 32 بالمئة على أساس سنوي.

كانت الشركة أعلنت في وقت سابق نمو إيراداتها 1.4 بالمئة في الربع الأول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 