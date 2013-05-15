أرباح سنتامين للتعدين تقفز 71% في الربع/1

لندن 15 مايو أيار (رويترز) - حققت سنتامين لإنتاج الذهب والتي تخوض نزاعا قضائيا في مصر قفزة 71 بالمئة في الأرباح الفصلية وقالت إنها تتجه إلى تحقيق أهداف الإنتاج للعام الحالي.

وحققت سنتامين ربحا أساسيا بلغ 81.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 مع قيامها برفع الإنتاج بمنجمها العامل الوحيد في مصر.

وتباشر الشركة طعنا على حكم قضائي صدر في مصر ألقى بظلال من الشك على حقوقها لتشغيل المنجم ومحا أكثر من نصف قيمة أسهمها.

وقالت سنتامين اليوم الأربعاء إن العمل يمضي كالمعتاد بالمنجم في أثناء نظر الطعن مضيفة أنها مازالت تتوقع إنتاج 320 ألف أوقية (أونصة) من الذهب هذا العام وأن خطة توسع تمضي قدما.

وبلغت تكلفة الإنتاج في الربع الأول 556 دولارا للأوقية بينما المتوقع للعام بأكمله 700 دولار للأوقية.