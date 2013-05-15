مقدمة 1- نمو أرباح النساجون الشرقيون المصرية 28% في الربع/1

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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قالت النساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم اليوم الأربعاء إن صافي الربح زاد 25.8 بالمئة في الربع الاول من 2013 بعد زيادة المبيعات 14 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 114.19 مليون جنيه(16.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 90.74 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 20.85 جنيه بانخفاض 2.7 بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة 14 بالمئة إلى 1.369 مليار جنيه من 1.197 مليار في الربع الاول من 2012.

وقال هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين في شركة النساجون لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن شركته تتوقع نمو الأرباح بين 20 و25 بالمئة في عام 2013 بشرط استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية في مصر.