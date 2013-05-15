مقدمة 1-بلتون القابضة المصرية تتحول للربحية في الربع/1

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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - دعمت أتعاب إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار تحول بلتون المالية القابضة المصرية لتحقيق أرباح صافية في الربع الاول من 2013 .

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 7.53 مليون جنيه(1.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل خسارة 4.56 مليون جنيه قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 93.4 بالمئة الى 24.256 مليون جنيه من 12.54 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

وارتفعت اتعاب الشركة من ادارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بنسبة 31.8 بالمئة الى 16.519 مليون جنيه من 12.532 مليون في الربع الاول من 2012.