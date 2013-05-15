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مقدمة 1-بلتون القابضة المصرية تتحول للربحية في الربع/1

Wed May 15, 2013 9:36am GMT
 
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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - دعمت أتعاب إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار تحول بلتون المالية القابضة المصرية لتحقيق أرباح صافية في الربع الاول من 2013 .

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 7.53 مليون جنيه(1.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل خسارة 4.56 مليون جنيه قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 93.4 بالمئة الى 24.256 مليون جنيه من 12.54 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

وارتفعت اتعاب الشركة من ادارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بنسبة 31.8 بالمئة الى 16.519 مليون جنيه من 12.532 مليون في الربع الاول من 2012.

(الدولار = 6.9644 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 