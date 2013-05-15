تفاقم خسائر المنتجعات السياحية المصرية 118% في الربع/1

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية اليوم الاربعاء تفاقم صافي خسائرها 118 بالمئة في الربع الاول من 2013 بعد تراجع الايرادات 23.1 بالمئة.

وبلغ صافي خسارة الشركة 12.01 مليون جنيه(1.72 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل خسارة 5.507 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة 23.1 بالمئة إلى 5.925 مليون جنيه من 7.075 مليون في الربع الاول من 2011.

وبحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 0.96 جنيه بارتفاع 2.1 بالمئة.

وتسعى الشركة لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.

(الدولار= 6.9690 جنيه مصري)