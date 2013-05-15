تراجع طفيف في أرباح إيبيكو المصرية خلال الربع/1

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) أن صافي الربح تراجع 1.2 بالمئة في الربع الاول من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 103.064 مليون جنيه(14.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 104.302 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 1028 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 42 جنيها دون تغير عن اغلاق أمس الثلاثاء.

وتعمل الشركة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات الحشرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 793.364 مليون جنيه موزعا على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار= 6.9671 جنيه مصري)