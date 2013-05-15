ارتفاع أرباح البنك الوطني المصري 15% في الربع/1
القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الوطني المصري اليوم الاربعاء أن صافي الربح زاد 15.4 بالمئة في الربع الاول من 2013.
وبلغ صافي ربح البنك 86.596 مليون جنيه(12.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 75.057 مليون قبل عام.
ويمتلك بنك الكويت الوطني نحو 95 بالمئة من أسهم الوطني المصري.
ويبلغ رأسمال البنك مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
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