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نمو أرباح مصر بني سويف للأسمنت 8% في الربع/1

Wed May 15, 2013 10:53am GMT
 
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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر بني سويف للأسمنت ان صافي الربح زاد 7.6 بالمئة في الربع الأول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 3.6 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 86.176 مليون جنيه(12.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 80.084 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 3.6 بالمئة إلى 311.253 مليون جنيه من 300.402 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

(الدولار= 6.9690 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 