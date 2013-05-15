مقدمة 1-نتائج قوية لسنتامين وسط مخاوف بشأن عملها في مصر

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من سارة يونج

دبلن 15 مايو أيار (رويترز) - منحت قفزة في الأرباح الفصلية لسنتامين أسهم الشركة المنتجة للذهب فرصة لالتقاط الأنفاس اليوم الأربعاء بعد هبوط استمر ستة أشهر بفعل حكم قضائي صدر في مصر يشكك في أحقيتها في منجمها الوحيد المنتج.

وخفض المستثمرون قيمة الشركة أكثر من النصف في رد فعل على الحكم القضائي الصادر في أكتوبر تشرين الأول والمتعلق بمنجم السكري للذهب في حين تضررت سنتامين في الأسابيع الأخيرة جراء تعرض سعر الذهب لبعض أكبر الانخفاضات خلال 30 عاما.

لكن الحكم لم يؤثر على عمليات سنتامين وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أنها حققت ربحا أساسيا قدره 81.7 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من 2013 بزيادة 71 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي مع استمرارها في زيادة إنتاج الذهب من منجم السكري.

وأبدت الشركة ثقتها في نمو الإنتاج في المستقبل - حيث قالت إنها تمضي قدما في زيادة إنتاج الذهب هذا العام 22 بالمئة عن العام الماضي - وهو ما يعني أنها تدرس توزيع أرباح على المساهمين.

وقال يوسف الراجحي رئيس مجلس إدارة سنتامين للمحللين بالهاتف إن الشركة تتطلع إلى صرف توزيعات أرباح أو إعادة شراء أسهم وتسعى للدخول بشكل أكبر في المرحلة الرابعة قبل دفع أموال للمساهمين وقد اقتربت من ذلك.

والمرحلة الرابعة هي الاسم التي تطلقه سنتامين على أعمال توسع في منجم السكري تتكلف 325 مليون دولار وتأمل في استكمالها بنهاية العام.