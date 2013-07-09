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أرباح أموك المصرية تهبط 23% في عام

Tue Jul 9, 2013 8:20am GMT
 
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القاهرة 9 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الثلاثاء هبوط صافي الربح 23.3 بالمئة في السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 817.55 مليون جنيه (116.5 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.066 مليار جنيه قبل عام.

وتعمل أموك على توفير جزء من احتياجات السوق المحلي في مصر من بعض المنتجات البترولية وخاصة السولار والبوتاجاز.

ونزلت مبيعات الشركة 10.3 بالمئة في عام من 8.466 مليار جنيه إلى 9.441 مليار جنيه قبل عام.

(الدولار= 7.019 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 