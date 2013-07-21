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‭أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز 99% في النصف/1

Sun Jul 21, 2013 9:34am GMT
 
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القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأحد ارتفاع صافي أرباحها 99 بالمئة في النصف الاول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 59 بالمئة.

وبلغ صافي الربح 661.52 مليون جنيه (94.5 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 331.71 مليون جنيه قبل عام.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية وتصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب وتنتج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وزادت مبيعات الشركة 59 بالمئة إلى 1.462 مليار جنيه من 916.8مليون جنيه في النصف الاول 2012.

(الدولار = 7.0027 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 