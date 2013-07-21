ارتفاع طفيف في أرباح مصر للأسمنت قنا خلال النصف/1

القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأحد إن صافي الربح زاد 0.8 بالمئة في النصف الأول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 15 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضرائب 148.66 مليون جنيه (21.2 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يوينو حزيران الماضي مقابل 147.42 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2012.

وزادت مبيعات الشركة 14.9 بالمئة الى 445.81 مليون جنيه من 387.86 مليون جنيه في النصف الاول من 2012.

وتعاني الكثير من شركات الأسمنت العاملة في مصر من نقص دائم في إمدادات الطاقة. ويثير النقص المتكرر في إمدادات الوقود غضب سائقي السيارات ويسبب مشكلات في الصناعة والزراعة.

وتحاول الحكومة المصرية حل مشكلة دعم الوقود الذي يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لكن الاضطرابات التي تشهدها البلاد تعوق محاولات تقليص الفاتورة المرتفعة.

ويبلغ رأسمال الشركة 298.780 مليون جنيه موزعا على 29.878 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم.