نمو صافي ربح الشرقية للدخان المصرية 12% في 2012-2013

القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر اليوم الاربعاء أن صافي الربح زاد 11.6 بالمئة خلال السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 755.59 مليون جنيه(107.91 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 677.14 مليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يوليو تموز.

وقامت الشركة بنقل مصانعها في القاهرة إلى مجمع صناعي بمدينة السادس من اكتوبر كما تعتزم نقل مصانعها بالاسكندرية إلى مدينة برج العرب.

وزادت مبيعات الشركة بنسبة 13.1 بالمئة إلى 5.439 مليار جنيه من 4.808 مليار جنيه في 2011-2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.