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تراجع طفيف بأرباح الدلتا للسكر المصرية في النصف/1

Tue Jul 30, 2013 8:45am GMT
 
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القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدلتا للسكر المصرية اليوم الثلاثاء تراجع صافي ربحها 1.5 بالمئة في النصف الاول من 2013 رغم نمو المبيعات نحو 35 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 145.7 مليون جنيه (20.81 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 147.9 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 35.3 بالمئة إلى 688.8 مليون جنيه من 508.5مليون جنيه في النصف الأول من 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 710.990 مليون جنيه موزعا على 142.198 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار= 7.0011 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 