موبينيل المصرية تخسر 134.3 مليون جنيه في الربع/2

القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) اليوم الخميس تكبدها خسارة صافية في الربع الثاني من 2013.

وبلغ صافي الخسائر المجمعة 134.3 مليون جنيه (19.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 27.2 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2012.

وتملك فرانس تليكوم 94 بالمئة في موبينيل بعد أن اشترت غالبية أسهم مستثمري الشركة في بورصة مصر. ويحتفظ نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات بخمسة بالمئة في موبينيل بينما لا تزيد النسبة المدرجة على واحد بالمئة.

وقالت موبينيل اليوم إن إيراداتها التشغيلية زادت 5.3 بالمئة إلى 2.697 مليار جنيه من 2.563 مليار جنيه في الربع المقابل من 2012 في حين زادت التكاليف التشغيلية 6.4 بالمئة إلى 2.488 مليار جنيه من 2.339 مليار جنيه.