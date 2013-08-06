تراجع طفيف لأرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية في النصف/1

القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الثلاثاء انخفاض صافي الربح 4.9 بالمئة في النصف الأول من 2013.

وبلغ صافي الربح المجمع 312.75 مليون جنيه (44.7 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 328.80 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 1.2 بالمئة إلى 2.419 مليار جنيه مقابل 2.391 مليار في النصف الأول من 2012.