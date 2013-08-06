مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يتحول للربحية في النصف/1

القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر اليوم الثلاثاء إن المصرف نجح في التحول للربحية خلال النصف الأول من 2013 بدعم من نمو العائد من التمويلات وإيرادات العملاء.

وبلغ صافي ربح المصرف 34 مليون جنيه(4.9 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل صافي خسارة 179.4 مليون جنيه قبل عام.

ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي 50 بالمئة من أسهم البنك وشركة الامارات الدولية للاستثمار عشرة بالمئة.

وقال المصرف في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه ان صافي العائد من التمويلات زاد 37.1 بالمئة إلى 187.6 مليون جنيه خلال النصف الأول. وارتفعت الايرادات المحققة من العملاء 48 بالمئة الى 245.2 مليون جنيه.

وأضاف أبو ظبي الاسلامي في البيان انه "تم رد فائض مخصصات بمبلغ 41.3 مليون جنيه(خلال النصف الأول من 2013)."

وقالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للمصرف في البيان الصحفي "على الرغم من النتائج التي حققناها خلال النصف الأول من العام إلا ان توقعاتنا لبقية العام لا تزال متحفظة بسبب بطء وتيرة انتعاش الاقتصاد وتأثير ذلك على العملاء."

ولم يتعاف الاقتصاد المصري بعد من الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في التسعة أشهر المنتهية في مارس آذار مقارنة مع نمو قدره 1.8 في المئة في الفترة المماثلة قبل عام وهذا أقل كثيرا من نمو قدره ستة في المئة يعتقد أنه لازم لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.