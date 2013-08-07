أوراسكوم تليكوم تتكبد خسارة 1.547 مليار جنيه في النصف/1

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة التابعة لفيمبلكوم الروسية اليوم الاربعاء إنها تكبدت خسارة صافية في النصف الاول من 2013 بسبب زيادة الإنفاق وتكاليف التمويل.

وبلغ صافي خسارة الشركة 1.547 مليار جنيه(221 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل ربح 919 مليون جنيه قبل عام.

ونزلت إيرادات الشركة ثمانية بالمئة إلى 11.949 مليار جنيه من 11.075 مليار في النصف الاول من 2012.

وعزت الشركة الخسائر إلى "زيادة إجمالي الإنفاق ومعدلات الاستهلاك والاضمحلال في قيمة الأصول المحتفظ بها بغرض البيع خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013... وزيادة تكاليف التمويل من 1.416 مليار جنيه إلى 3.291 مليار جنيه في النصف الأول."