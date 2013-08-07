أرباح العز للسيراميك المصرية تقفز 98% في النصف/1
القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) اليوم الأربعاء إن صافي الربح قفز 98.5 بالمئة في النصف الأول من 2013.
وبلغ صافي ربح الشركة 13.1 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 6.6 مليون قبل عام.
ويبلغ رأسمال الشركة 255.227 مليون جنيه موزعا على 51.045 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
(الدولار = 6.9948 جنيه مصري)
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