أرباح العز للسيراميك المصرية تقفز 98% في النصف/1

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) اليوم الأربعاء إن صافي الربح قفز 98.5 بالمئة في النصف الأول من 2013.