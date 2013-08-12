أرباح عامر جروب المصرية تهوى 87% في النصف/1

القاهرة 12 أغسطس آب (رويترز) - هوت أرباح مجموعة عامر القابضة(عامر جروب) المصرية 87 بالمئة في النصف الأول من هذا العام مع تراجع الايرادات 13.75 بالمئة.

وأعلنت الشركة اليوم الإثنين في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح بلغ 16.47 مليون جنيه (2.36 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 126.79 مليون قبل عام.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.

وانخفضت الايرادات إلى 2439.01 مليون جنيه من 509.01 مليون قبل عام.

وتسعى عامر جروب لانشاء مشروعات منتجعات بورتو التي تشمل فنادق ومراكز تسوق ومطاعم في الاردن والمغرب.