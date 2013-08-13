أرباح جي.بي أوتو المصرية المصرية تهبط 58% في الربع/2

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية إن صافي ربح الربع الثاني من 2013 هبط بنسبة 58 بالمئة بتأثير الأحداث السياسية في البلاد.

وبلغ صافي ربح الشركة 31.17 مليون جنيه (4.46 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 73.91 مليون قبل عام.

وجي.بي أوتو هي الموزع الحصري لسيارات مازدا في مصر والمستورد الوحيد لسيارات هيونداي في العراق.

وتراجعت المبيعات 0.5 بالمئة إلى 2.17 مليار جنيه من 2.18 مليار قبل عام.

وتعمل الشركة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وتقوم باستيراد وتجميع وتوزيع سيارات الركوب هيونداي وجيلي في مصر والمركبات التجارية من نوع فولفو وميتسوبيشي.

وعزت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة هبوط أرباح الربع الثاني إلى "استمرار الأحداث السياسية الجارية في مصر."

وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب التوترات السياسية التي تشهدها منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وارتفعت أرباح الشركة في النصف الأول 6.8 بالمئة إلى 98.75 مليون جنيه من 92.49 مليون قبل عام مع نمو المبيعات بنسبة 9.2 بالمئة إلى 4.25 مليار جنيه من 3.89 مليار في الفترة المقابلة من 2011.

وتستحوذ جي.بي اوتو على ثلث سوق سيارات الركوب في مصر والتي نمت في السنوات الاخيرة بفضل تيسير الحصول علي قروض وطرح مجموعة أكبر من السيارات الآسيوية الأرخص سعرا وتزايد عدد السكان.