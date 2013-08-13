تراجع أرباح إيبيكو المصرية 12% في النصف/1

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) أن صافي الربح تراجع 12.3 بالمئة في النصف الأول من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 177.86 مليون جنيه(25.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 202.94 مليون جنيه قبل عام.

وتعمل الشركة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات الحشرية.

وزادت مبيعات إيبيكو 7.4 بالمئة إلى 702.17 مليون جنيه من 653.79 مليون قبل عام.

وارتفعت تكلفة المبيعات نحو 25 بالمئة إلى 480.54 مليون جنيه من 385.08 مليون جنيه في النصف الأول من 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 793.364 مليون جنيه موزعا على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار= 6.9889 جنيه مصري)