أرباح المصرية للاتصالات تقفز 45.5% في الربع/2

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد اليوم الاربعاء إن صافي الربح المجمع قفز في الربع الثاني من 2013 بنسبة 45.5 بالمئة بدعم من نمو الإيرادات 16.1 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع 896 مليون جنيه (128.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 616 مليونا قبل عام.

وجاء صافي الربح أكثر من توقعات المحللين عند 769.2 مليون جنيه.

وتسعى المصرية للاتصالات والتي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات والاهتمام بخدمات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة نقل البيانات.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وزادت إيرادات الشركة التي تعول على خدمات البيانات لتعويض تراجع دخل الخطوط الثابتة 16.1 بالمئة في الربع الثاني الى 2.773 مليار جنيه من 2.388 مليار جنيه قبل عام.

وتمتلك المصرية للاتصالات 45 بالمئة من شركة فودافون مصر.

وزادت أرباح المصرية للاتصالات في النصف الاول 14.6 بالمئة إلى 1.753 مليار جنيه من 1.530 مليار قبل عام. وارتفعت الإيرادات 8.3 بالمئة إلى 5.490 مليار جنيه من 5.067 مليار قبل عام.