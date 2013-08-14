بلتون القابضة المصرية تتحول للربحية في الربع/2
القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت بلتون المالية المصرية في بيان اليوم الاربعاء إنها تحولت لتحقيق أرباح صافية قدرها 60.96 مليون جنيه (8.72 مليون دولار) في الربع الثاني من 2013 بعدما تكبدت خسائر 3.1 مليون جنيه قبل عام.
وبلغ صافي ربح الشركة 68.49 مليون جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 7.67 مليون قبل عام.
ويتبع بلتون نحو 18 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.
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