أرباح ليسيكو مصر تقفز 63% في الربع/2 بدعم من نمو المبيعات

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - أدت زيادة المبيعات والطلب المحلي على منتجات ليسيكو مصر إلى انتعاش أرباح الشركة في الربع الثاني من 2013 لتقفز 63 بالمئة بعد نمو المبيعات 12.6 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع 33.6 مليون جنيه (4.81 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 20.6 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة إلى 400 مليون جنيه من 355.3 مليون جنيه في الربع المقابل من 2012.

وتعمل الشركة في صناعة وتجارة المنتجات الخزفية والأدوات الصحية والبلاط للأرضيات والحوائط.

وقفزت أرباح الشركة 50 بالمئة إلى 49.9 مليون جنيه في النصف الأول من 33.3 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات ليسيكو مصر في النصف الأول 14 بالمئة إلى 731.9 مليون جنيه من 642.8 مليون قبل عام.