مقدمة 1-انخفاض سهم سنتامين مع تصاعد الأزمة في مصر

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من سارة يونج

لندن 14 أغسطس آب (رويترز) - انخفض سهم سنتامين للتعدين أربعة بالمئة اليوم الأربعاء وسط تصاعد أعمال العنف في مصر حيث يوجد المنجم الوحيد للشركة.

ونزل سعر السهم 80 بالمئة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر بداية 2011 ويخشى المستثمرون من تأثير الاضطرابات على منجم السكري الواقع على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة القاهرة.

وقالت سنتامين للتعدين التي تتركز أعمالها في مصر إنها بصدد تحقيق أهدافها للإنتاج وتكاليفه هذا العام رغم تراجع الأرباح الفصلية 22 بالمئة بسبب انخفاض أسعار الذهب.

وبلغت الأرباح الأساسية (قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون) 63.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 81.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة السابقة حيث حد تراجع سعر الذهب من أثر زيادة الإنتاج ثمانية بالمئة.

وتراجعت أسعار الذهب 20 بالمئة منذ بداية العام لتسجل أقل مستوى في نحو ثلاث سنوات عندما بلغت حوالي 1180 دولارا للأوقية (الأونصة) في يونيو. وسجل السعر الفوري للذهب نحو 1321 دولارا اليوم الأربعاء.

وأبقت سنتامين على توقعاتها لإنتاج 320 ألف أوقية من الذهب بتكلفة نقدية قدرها 700 دولار للأوقية وقالت إن عملياتها تمضي كالمعتاد رغم معركة قضائية مستمرة وتفاقم القلاقل في مصر.

وتستأنف سنتامين حكما قضائيا صدر في أكتوبر تشرين الأول بشأن حقوق التعدين في السكري ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية للمحكمة في 24 سبتمبر أيلول.