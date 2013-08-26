Wed 9 Aug 2017 | 7:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع طفيف في الأرباح السنوية لباكين المصرية

Mon Aug 26, 2013 8:24am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 26 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية المصرية (باكين) اليوم الإثنين أن صافي الربح زاد 1.85 بالمئة في السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 92.78 مليون جنيه (13.3 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 91.09 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 13.4 بالمئة الى 951.32 مليون جنيه من 838.61 مليون في 2011-2012.

ويتمثل نشاط الشركة في صناعة جميع أنواع البويات والورنيش وأحبار الطباعة والأنشطة المماثلة لها.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار= 6.9867 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 