عدم الاستقرار في مصر يؤثر على نتائج شركة منسوجات تشيكية

براج 29 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة بيجاس التشيكية للمنسوجات الصناعية إن من المرجح أن يكون نمو الأرباح الأساسية هذا العام عند الحد الأدنى للتوقعات بسبب ارتفاع أسعار البوليمرات وعدم الاستقرار في مصر حيث تختبر خط إنتاج جديدا.

وقالت الشركة اليوم الخميس إنها أعادت تشغيل المصنع هذا الأسبوع بعد توقف احترازي في منتصف أغسطس آب وذلك مع تحسن الوضع الأمني في مصر.

وحققت الشركة زيادة 12.4 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون لتصل إلى 9.1 مليون يورو (12.1 مليون دولار) بفضل ارتفاع أسعار المنسوجات غير المغزولة.

وبالمقارنة كانت توقعات السوق 10.4 مليون يورو وعزت بيجاس انخفاض النتائج عن التقديرات إلى إنتاج دون المستهدف لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتتوقع الشركة نمو أرباح العام بأكمله ما بين خمسة و15 بالمئة.