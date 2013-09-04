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الأرباح المجمعة لسوديك المصرية تهبط 42.2% في النصف/1

Wed Sep 4, 2013 9:40am GMT
 
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الرياض 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - سجلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) انخفاضا تجاوزت نسبته 42 بالمئة في الأرباح المجمعة للنصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية إن الأرباح المجمعة للفترة من أول يناير كانون الثاني وحتى 30 يونيو حزيران بلغت 49.126 مليون جنيه (7.03 مليون دولار) مقابل 85.102 مليون قبل عام.

(الدولار = 6.9850 جنيه مصري) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 