مقدمة 1-الأرباح المجمعة لسوديك المصرية تهبط 42.2% في النصف/1

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الرياض 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - سجلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) انخفاضا تجاوزت نسبته 42 بالمئة في الأرباح المجمعة للنصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية إن الأرباح المجمعة للفترة من أول يناير كانون الثاني وحتى 30 يونيو حزيران بلغت 49.126 مليون جنيه (7.03 مليون دولار) مقابل 85.102 مليون قبل عام.

ووفقا للقوائم المالية للشركة بلغ صافي ربح الربع الثاني من العام 43.052 مليون جنيه مقابل 49.371 مليون قبل عام بانخفاض 12.8 بالمئة.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في النصف الاول 456.270 مليون جنيه بانخفاض 29.7 بالمئة عن 648.718 مليون في الأشهر الستة المقابلة من 2012.

وخلال الربع الثاني تراجع إجمالي الإيرادات 2.9 بالمئة إلى 326.560 مليون جنيه من 336.402 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش هبط سهم سوديك 2.4 بالمئة إلى 20.95 جنيه ليتجاوز تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الذي خسر 0.6 بالمئة ليصل إلى 5166.6 نقطة.

وقالت الشركة في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني إنها سجلت "أداء متميزا" في الربع الثاني بتحقيق "مبيعات قياسية" بمشروع إيستاون بالقاهرة الجديدة إذ جرى التعاقد على 600 وحدة سكنية بقيمة بيع بلغت 870 مليون جنيه.