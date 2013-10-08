صافي ربح الأهلي سوسيتيه جنرال يرتفع 16% في 9 أشهر على أساس سنوي

القاهرة 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ومقره مصر اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه في الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع 16 بالمئة.

وحقق البنك - وهو ثاني أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث القيمة السوقية واستحوذ عليه بنك قطر الوطني - أرباحا صافية قدرها 1.37 مليار جنيه مصري (199 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى نهاية سبتمبر أيلول الماضي مقارنة مع 1.18 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.