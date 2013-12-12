انخفاض خسائر القلعة المصرية 38% في الربع/3

القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في افريقيا اليوم الخميس إن صافي الخسائر المجمعة انخفض نحو ‭‭38.3‬‬ بالمئة في الربع الثالث من 2013.

وأضافت الشركة في بيان أن صافي الخسائر المجمعة بلغ 82.7 مليون جنيه (12.01 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 سبتمبر أيلول بانخفاض 38.3 بالمئة عن الربع المقابل من 2012.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها ثمان شركات تابعة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.

وبلغت الإيرادات 1.5 مليار جنيه في الربع الثالث بنمو 15.5 بالمئة عن الربع المقابل من 2012.

وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة لرويترز في أكتوبر تشرين الأول إن الشركة تتوقع التحول للربحية قبل عام 2016 مع بدء تشغيل مشروعات كبيرة وتعتزم اقتناص صفقات جديدة خلال الشهور المقبلة.

وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام 2010 ولكنها بدأت مؤخرا في تقليص خسائرها بشكل كبير.

ويتوقع هيكل الانتهاء في يناير كانون الثاني المقبل من الاكتتاب في اصدار خاص لزيادة رأسمال القلعة إلى نحو ثمانية مليارات جنيه (1.16 مليار دولار) من 3.642 مليار جنيه حاليا.

ويأتي اصدار الحقوق في اطار عملية تحول القلعة من شركة استثمار مباشر -تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها- إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها.

وتملك القلعة حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا في 15 دولة في أنحاء العالم.